Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightധർമസ്ഥല;...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:50 AM IST

    ധർമസ്ഥല; അസ്ഥികൾക്കിടയിൽ 2023ൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആദിശേഷയുടെ സഹോദരി എസ്.ഐ.ടിക്ക് മുന്നിലെത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞു
    ധർമസ്ഥല; അസ്ഥികൾക്കിടയിൽ 2023ൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
    cancel
    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ധർമസ്ഥലയിലെ കൂട്ട ശവസംസ്കാരം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം നേത്രാവതി കുളിക്കടവിനടുത്ത ബംഗ്ലാഗുഡ്ഡെ വനത്തിൽ അസ്ഥികൂട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൂടി കണ്ടെത്തിയതായി എസ്.ഐ.ടി അറിയിച്ചു. തുമകൂരു ജില്ലയിൽ ഗുബ്ബി താലൂക്കിലെ ദസറക്കല്ലഹള്ളി സ്വദേശി ആദിശേഷ നാരായണി (27)ന്റേതാണിത്.

    2013 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ബാറിൽ ജോലിക്കായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഈ യുവാവിനെ കാണാതായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരി പത്മ എസ്.ഐ.ടിക്ക് മൊഴി നൽകി. ഈ മാസം 17, 18 തീയതികളിൽ ബംഗ്ലാഗുഡ്ഡെയിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയ ഏഴ് അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആദിശേഷയുടേതാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്. ഡി.എൻ.എ പരിശോധനയിലൂടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കും.

    കാണാതായ ദിവസം ആദിശേഷ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നതായി സഹോദരി പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോൺ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്രത്യക്ഷനായി. ആദിശേഷ പലപ്പോഴും വീട് വിട്ടുപോയി ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞ് തനിയെ മടങ്ങിയെത്താറുള്ളതിനാൽ കാണാതായതായി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

    കുടക് പൊന്നമ്പേട്ട് താലൂക്കിലെ ടി. ഷെട്ടിഗേരി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 71 വയസ്സുള്ള ഉലുവഗഡ ബി. അയ്യപ്പ എന്നയാളുടെ പഴയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. മകൻ ജീവനും ബന്ധുക്കളും എത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

    2017 ജൂൺ 18ന് രാവിലെ അയ്യപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. വൈദ്യചികിത്സക്കായി മൈസൂരുവിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത്. അന്ന് രാവിലെ 11.55ന് ഫോണിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചത്.

    താമസിയാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മകൻ ജീവൻ മൈസൂരു ആശുപത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ആ മാസം 25ന് ജീവൻ ശ്രീമംഗല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, പിതാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി നൽകി. പക്ഷേ, എട്ടു വർഷമായിട്ടും തുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇതും ഡി.എൻ.എ പരിശോധനാ നടപടികളിലാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaDriver LicenseDharmasthalaDharmasthala Murders
    News Summary - Driver license of who went missing in 2023 at dharmasthala found among the bones
    Similar News
    Next Story
    X