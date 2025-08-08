Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:01 AM IST

    ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പെ​ഴു​തി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡ്രൈ​വ​ർ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു

    ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പെ​ഴു​തി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡ്രൈ​വ​ർ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു
    മരിച്ച ബാ​ബു,സു​ധാ​ക​ർ എം.​പി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി എം.​പി ഡോ. ​കെ. സു​ധാ​ക​റും അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​മാ​ണ് ത​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​ർ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു. ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന കെ. ​ബാ​ബു​വാ​ണ് (33) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് വ​ള​പ്പി​ലെ മ​ര​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്.

    ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. എം.​പി ഡോ. ​കെ. സു​ധാ​ക​റും അ​നു​യാ​യി​ക​ളാ​യ എ​ൻ. നാ​ഗേ​ഷ്, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘സു​ധാ​ക​ർ സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് നാ​ഗേ​ഷും മ​ഞ്ജു​നാ​ഥും ത​നി​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ, അ​തി​ന് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ത​ന്നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ പ​ണ​ത്തി​നും പു​റ​മെ, 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത് അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ഗേ​ഷും മ​ഞ്ജു​നാ​ഥും എ​നി​ക്ക് ജോ​ലി ത​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്നാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ ത​ന്റെ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എം.​പി​ക്കെ​തി​രാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​ർ ജി​ല്ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എം.​സി. സു​ധാ​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഷ​യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

