ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ഓണാഘോഷം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 26 Oct 2025 11:37 AM IST
Updated Ondate_range 26 Oct 2025 11:37 AM IST
ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ഓണാഘോഷംtext_fields
bookmark_border
News Summary - DRDO Onam Celebration
Listen to this Article
ബംഗളൂരു: സി.വി. രാമൻ നഗർ കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ 38ാമത് ഓണാഘോഷം നടന്നു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ കവിയും മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടറുമായ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട മുഖ്യാതിഥിയായി. ചെയർമാൻ ഡോ. കെ. അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ഡി.ആർ.ഡി.ഒ സി.വി. രാമൻ നഗർ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ സി. ഇന്ദു, സെക്രട്ടറി രാഹുൽ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡി.ആർ.ഡി.ഒ. കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മഞ്ചാടിക്കൂട്ടം അവതരിപ്പിച്ച ‘ഓണനിലാവ്’ കലാപരിപാടി, പൂക്കള മത്സരം, ബേക്കറി ജങ്ഷൻ ബാൻഡും മൃദുല വാര്യരും അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതനിശ എന്നിവ നടന്നു. ഓണസദ്യ ഒരുക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story