    Posted On
    date_range 19 March 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 8:03 AM IST

    കർണാടകയിൽ അർബുദം കൂടുന്നു; ജീവിതശൈലി കാരണമെന്ന് ഡോ.യു.എസ്. വിശാൽ റാവു

    ഡോ.​യു.​എ​സ്.​ വി​ശാ​ൽ റാ​വു

    ബംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ കർണാടകയിൽ ഏകദേശം 45,153 ഓറൽ, സെർവിക്കൽ, സ്തനാർബുദ സംശയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ഇതിൽ 8,894 പേരിൽ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 8,045 രോഗികൾ ചികിത്സക്ക് വിധേയരായി. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഗാർഹിക ആരോഗ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം ആശാ പ്രവർത്തകർ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് 88.84 ലക്ഷം പേർക്ക് കാൻസർ പരിശോധന നടത്തി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    52 ലക്ഷം പേരിൽ നടത്തിയ ഓറൽ കാൻസർ പരിശോധനയിൽ 21,157 പേരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, 3,964 പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 20.70 ലക്ഷം പേരിൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധനയും 16.7 ലക്ഷം പേരിൽ സെർവിക്കൽ കാൻസർ പരിശോധനയും നടത്തിയപ്പോൾ 11,998 പേരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 3,272 പേരിൽ സ്തനാർബുദവും 1,658 പേരിൽ സെർവിക്കൽ കാൻസർ പരിശോധനയും നടത്തിയപ്പോൾ 11,998 പേരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

    പ്രശസ്ത കാൻസർ വിദഗ്ധൻ ഡോ. യു.എസ്. വിശാൽ റാവു പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാൻസർ കേസുകളുടെ വർധനവിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ തൽക്ഷണ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആളുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും, രുചി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പലരും നിറമുള്ളതും മായം കലർന്നതും രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്നതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വെള്ളം കഴിക്കൽ, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയൽ, വ്യായാമക്കുറവ്, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ എന്നിവ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ അധിക കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

    ഇത് കാൻസറിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ദോഷകരമായ ഹോർമോണുകൾ പുറത്തുവിടുന്നു. എല്ലാം തൽക്ഷണം വേണമെന്നുള്ള പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ശരീരകോശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ, രാസ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ശാരീരിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ മാറ്റിമറിക്കും, ഇത് കാൻസർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും, ഇത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.

    കാൻസർ തടയാനുള്ള നടപടികൾ

    സമതുലിതമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്താനും പോഷകസമൃദ്ധവും സമതുലിതവുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ശാരീരികമായി സജീവമായിരിക്കാനും വിദഗ്ധർ ഉപദേശിക്കുന്നു. പുകവലി, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുകയും ഉറക്കം, സമ്മർദ്ദം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവയുടെ ശരിയായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. പതിവ് ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പാലിക്കണം, സെർവിക്കൽ കാൻസർ തടയാൻ 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എച്ച് പിവി വാക്സിൻ എടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നു.

    TAGS:KarnatakaCancerHealth NewsLifestyle
    News Summary - Dr. US Vishal Rao says Cancer is increasing in Karnataka lifestyle is the reason
    Similar News
    Next Story
