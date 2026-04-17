Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഡോ. ​തു​മ്പെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 April 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 10:16 AM IST

    ഡോ. ​തു​മ്പെ മൊ​യ്‌​ദീ​നും ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ലും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ല്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ജ്മാ​നി​ൽ തു​മ്പെ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​തു​മ്പെ മൊ​യ്‌​ദീ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ മി​നി​മം വേ​ജ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ല്‍കി​യ ഡോ. ​തു​മ്പെ മൊ​യ്‌​ദീ​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഡോ. ​തു​മ്പെ മൊ​യ്‌​ദീ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും ആ​ശു​പ​ത്രി​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പു​ത്ര​ന്മാ​രും യു​വ സം​രം​ഭ​ക​രു​മാ​യ അ​ക്ബ​റും അ​ക്ര​വും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ അ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, റി​ഫാ​യി പ​ട്ടേ​ൽ ഗൂ​ന​ടു​ക്ക, തു​മ്പെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന തെ​ക്കി​ൽ സ്കൂ​ൾ മു​ൻ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യ ഉ​ബൈ​സ് ഗൂ​ന​ടു​ക്ക, തു​മ്പെ ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ച്.​ആ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് ബി​ളി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം മി​നി​മം ശ​മ്പ​ളം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ യു​ദ്ധ കാ​ല​ത്തെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്നം പ​ഠി​ക്കാ​നാ​ണ് ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Dr. Thumbay Moideen and T.M. Shahid walked together in the south.
    Next Story
    X