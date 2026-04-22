ഡോ.ലെസ്ലി ക്ലിഫോർഡ് ഡിസൂസ ഉഡുപ്പി ആർച്ച് ബിഷപ്പ്
മംഗളൂരു: ഉഡുപ്പി രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി റവ. ഡോ. ലെസ്ലി ക്ലിഫോർഡ് ഡിസൂസ അഭിഷിക്തനായി. ഗോവ അതിരൂപതയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫിലിപ്പ് നെറി ഫെറാവോയും എഫ്.എ.ബി.സി.യുടെയും സി.സി.ബി.ഐ.യുടെയും പ്രസിഡന്റ് ഡാമനും മുഖ്യ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി മെത്രാപ്പോലീത്ത കർമം നിർവഹിച്ചു.ബംഗളൂരു അതിരൂപതയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ. പീറ്റർ മച്ചാഡോയും ഉഡുപ്പി രൂപതയുടെ അപ്പോസ്തലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായ ഡോ. ജെറാൾഡ് ഐസക് ലോബോയും സഹ മെത്രാപ്പോലീത്തമാരായി പങ്കെടുത്തു.
ഇന്ത്യയിലേക്കും നേപ്പാളിലേക്കുമുള്ള അപ്പോസ്തലിക് നുൺഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോ പോൾഡോ ഗിരെല്ലി, 30-ലധികം ബിഷപ്പുമാർ, 300-ഓളം വൈദികർ, അത്രയും തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകൾ, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ചടങ്ങിനിടെ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഔദ്യോഗിക നിയമനക്കത്ത് വായിച്ചു. തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ചടങ്ങുകൾ നടന്നു, ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ തലയിൽ വിശുദ്ധ തൈലം പൂശി, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തലയിൽവെച്ചു, പ്രാർഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാര മോതിരം, കൈത്തണ്ട, പാസ്റ്ററൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവ സമ്മാനിച്ചു, ആർച്ച് ബിഷപ്പായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം അടയാളപ്പെടുത്തി ഔപചാരികമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.ഉഡുപ്പി രൂപതയുടെ ചാൻസലർ ഫാ. സ്റ്റീവൻ ഡിസൂസ ഔദ്യോഗിക കത്ത് വായിച്ചു. മംഗളൂരു രൂപത ബിഷപ്പ് ഡോ. പീറ്റർ പോൾ സൽദാന സംസാരിച്ചു.
