ബം​ഗ​ളൂ​രു: വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ബ​ന്ധ​ന. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ വോ​ട്ട​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ലും താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു രേ​ഖ​യു​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ൽ ചെ​ല്ലാം. അ​നു​വ​ദി​ച്ച മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ൾ: പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, പാ​ൻ​കാ​ർ​ഡ്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ സ്ലി​പ്, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്നോ ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്നോ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ അ​റ്റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പാ​സ് ബു​ക്ക്, ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ജോ​ലി കാ​ർ​ഡ്, ഫോ​ട്ടോ​യു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ രേ​ഖ. ഈ ​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ന്നി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ പോ​ളി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സം​ശ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ പ​ക​രം ഫോ​ട്ടോ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു രേ​ഖ വോ​ട്ട​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

Don't be afraid even if there is no card from the Election Commission.