Madhyamam
    Metro
    Posted On
    22 Feb 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 8:56 AM IST

    നിയമന, സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആരെയും സമീപിക്കരുത്, ഏജന്റുമാരെ കരുതിയിരിക്കണം -മുഖ്യമന്ത്രി

    കർണാടകയിൽ രണ്ടര ലക്ഷം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
    നിയമന, സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആരെയും സമീപിക്കരുത്, ഏജന്റുമാരെ കരുതിയിരിക്കണം -മുഖ്യമന്ത്രി
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബംഗളൂരു: നിയമനങ്ങളിലും സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളിലും അഴിമതി തടയുക എന്നതാണ് തന്റെ സർക്കാറിന്റെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളും കർശനമായി കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    പുതുതായി നിയമിതരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമന കത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് ശനിയാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച ‘അഭയ ഹസ്ത’ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്ഥലംമാറ്റത്തിനായി ആരെയും സമീപിക്കരുത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റുമാരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പുതുതായി നിയമിതരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ കരുതിയിരിക്കണം.

    സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ പോലും ലളിതമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘കൗൺസിലിങ് വഴി, ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 5,700 സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി. അതുപോലെ, സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളിലും നിയമനങ്ങളിലും അഴിമതി നടക്കാതിരിക്കാൻ കൗൺസിലിങ് വഴിയാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങളും നടത്തിയത്. ആരുടെയും അടുത്തേക്ക് പോകരുത്.

    ഏജന്റുമാർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി മുതൽ ആരും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞാൻ 40 വർഷത്തിലേറെയായി മന്ത്രി, എം.എൽ.എ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ഈ പ്രശ്നം ഇത്ര വ്യാപകമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വർധിച്ചുവരുകയാണ് -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഏകദേശം 1000 ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമന കത്തുകൾ ലഭിക്കുകയും വകുപ്പിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പ്രതീകാത്മകമായി നിയമന കത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇന്ന് ഏകദേശം 1000 പേർക്ക് നിയമന കത്തുകൾ ലഭിക്കുകയും ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിൽ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

    പുതുതായി നിയമിതരായ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ നിയമനം വെറുമൊരു തൊഴിലിനോ ജോലിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഈ വകുപ്പ് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം.

    അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഒഴിവുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി നികത്തുമെന്ന് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

    ഇവ ഘട്ടംഘട്ടമായി നികത്തുമെന്നും അവശ്യ സേവനങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പൊലീസ് വകുപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മനുഷ്യത്വത്തോടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇവിടെ ജാതിക്കോ മതത്തിനോ സ്ഥാനമില്ല; മനുഷ്യത്വം മാത്രം -സിദ്ധരാമയ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    Girl in a jacket

