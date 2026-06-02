Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ്വപ്നം കാണുക...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 7:09 AM IST

    സ്വപ്നം കാണുക നിങ്ങളുടെ കഴിവില്‍ വിശ്വസിക്കുക -ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വപ്നം കാണുക നിങ്ങളുടെ കഴിവില്‍ വിശ്വസിക്കുക -ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍
    cancel
    camera_alt

    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ബംഗളൂരു: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തില്‍ പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്കൂൾ വിദ്യാര്‍ഥികൾക്കും നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വലിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണാനും സ്വന്തം കഴിവില്‍ വിശ്വസം പുലര്‍ത്താനും അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പുതിയ അവസരങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടിയാണ്. യുവമനസ്സുകളുടെ ശോഭനമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്കൂൾ.

    പാഠപുസ്തകത്തിലെ അറിവുകള്‍ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അച്ചടക്കം, ബഹുമാനം, സ്ഥിരോത്സാഹം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളും അധ്യാപകര്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നു. ഈ പാഠങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിങ്ങളെ നയിക്കും. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, പഠനം ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ വികസിപ്പിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. സമർപ്പണം, അച്ചടക്കം, സ്ഥിരമായ പരിശ്രമം എന്നിവയിലൂടെയാണ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക.

    കർണാടകയുടെ ഭാവി പുതു തലമുറയുടെ കൈകളിലാണ്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആശയങ്ങൾ, സ്വഭാവം, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും രൂപപ്പെടുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും അഭിമാനം പകരണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില്‍ കുറിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DK SivakumarKarnataka Deputy Chief MinisterCongress leaderLatest News
    News Summary - D.K. Sivakumar says Dream and believe in your abilities
    Similar News
    Next Story
    X