    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​തം -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    സതീഷ് കൃഷ്ണ സെയിൽ, ഡി.കെ ശിവകുമാർ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യി​ലി​നെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി തി​ക​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യി​ലി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും 2010 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സാ​ണി​തെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ർ​വാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ സ​തീ​ഷ് സെ​യി​ലി​നെ (59) ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ സ​തീ​ഷ് സെ​യി​ലി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ഇ.​ഡി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സോ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നു ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2010ൽ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ.​ഡി ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ബെ​ള്ളാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ട്ടു ല​ക്ഷം ട​ൺ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ബെ​ല​കെ​രി തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​താ​ണ് കേ​സ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ.​ഡി. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​ണ് സ​തീ​ഷ് സെ​യ്ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ചി​​ത്ര​ദു​ർ​ഗ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​സി. വീ​രേ​ന്ദ്ര എ​ന്ന പ​പ്പി​യെ അ​ന​ധി​കൃ​ത വാ​തു​വെ​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

