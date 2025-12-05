Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:27 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍. ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​ത്, 11 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍, കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍, ക​ട ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ല്‍ ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    News Summary - DK Sivakumar demands for leave to employees from kerala for cast vote
