    date_range 10 Oct 2025 7:10 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 7:10 AM IST

    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ഉ​ട​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ആകു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ

    representative image
     ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ


    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ഉ​ട​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് രാ​മ​ന​ഗ​ര എം.​എ​ൽ.​എ എ​ച്ച്.​എ. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ. അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ കൊ​പ്പ​ലി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മോ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യോ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ല. മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, രാ​ഹു​ൽ, പ്രി​യ​ങ്ക എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് നേ​തൃ​ത്വം നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. ​

    അ​തേ​സ​മ​യം ത​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തേ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ ബ​ന്ധു കൂ​ടി​യാ​യ കു​നി​ഗ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ച്ച്.​ഡി. രം​ഗ​നാ​ഥും മു​ൻ എം.​പി എ​ൽ.​ആ​ർ. ശി​വ​രാ​മ ഗൗ​ഡ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക പി.​സി.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സ് കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ഹു​സൈ​നും രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും ക​ടു​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് താ​ക്കീ​ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 2023ൽ ​ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ ടേം ​സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കും ര​ണ്ടാം ടേം ​ശി​വ​കു​മാ​റി​നും എ​ന്ന ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ന​വം​ബ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നേ​തൃ​മാ​റ്റം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്ന​ത്. അ​തേ സ​മ​യം താ​ൻ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​വും തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണോ അ​താ​ണ് അ​വ​സാ​ന വാ​ക്കെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ശി​വ​കു​മാ​റും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വാ​യ​ട​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.


    മ​ന്ത്രി​മാ​രെ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ച് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന​വം​ബ​റി​നു​മു​മ്പ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. 13ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കാ​യി അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം എ​ന്നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം ക​സേ​ര ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്തെ ശി​വ​കു​മാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ​കു​തി​യോ​ളം മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് മാ​റ്റം വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. പു​നഃ​സം​ഘ​ട​​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന് ന​ല്ല​ത​ല്ലേ എ​ന്നു​മാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

