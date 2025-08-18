Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:08 AM IST

    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വും എ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ച്ച​ട​ക്ക ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്
    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വും എ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ
    cancel
    camera_alt

    ശി​വ​ഗം​ഗ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡി​സം​ബ​റി​നു​ശേ​ഷം ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ​വ​രാ​ജു വി. ​ശി​വ​ഗം​ഗ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്ക ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​യ ശി​വ​കു​മാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​റി​നു​ശേ​ഷം ഡി.​കെ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ച​ന്ന​ഗി​രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ ശി​വ​ഗം​ഗ ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എം.​എ​ൽ.​എ മു​മ്പ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ ​പ​ങ്ക് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ശി​വ​ഗം​ഗ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​രും സം​സാ​രി​ക്ക​രു​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്ക​ണം. അ​വ​ർ അ​തി​രു​ക​ട​ക്ക​രു​ത്. അ​നാ​വ​ശ്യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​മ്പ് അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ശി​വ​ഗം​ഗ വീ​ണ്ടും പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്ക ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    അ​തി​നാ​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കും -ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ശി​വ​കു​മാ​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര പ​ങ്കി​ട​ൽ ക​രാ​റി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്, ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    2023 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ശി​വ​കു​മാ​റും ത​മ്മി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newskarnataka congresspolitical statementD.K. Shivakumar
    News Summary - D.K. Shivakumar will become the Chief Minister, says Congress MLA
    Similar News
    Next Story
    X