Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയുടെ ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഭ​ക്ത​ർ ടി.​വി സ്‌​ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക് ചെ​രി​പ്പെ​റി​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയുടെ ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഭ​ക്ത​ർ ടി.​വി സ്‌​ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക് ചെ​രി​പ്പെ​റി​ഞ്ഞു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഹാ​സ​ന​മ്പ ക്ഷേ​ത്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം വൈ​കി​യ​തി​ൽ ക്യൂ​വി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന ഭ​ക്ത​ർ രോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ച ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സ്‌​ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക് ചി​ല​ർ ചെ​രി​പ്പെ​റി​ഞ്ഞു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​ർ ഭാ​ര്യ​യോ​ടൊ​പ്പം ക്ഷേ​ത്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ശ്രീ​കോ​വി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന ക്യൂ​വി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ക്ത​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ത​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ക്യൂ​വി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദ​ര്‍ശ​നം ഇ​തോ​ടെ രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​യ ഭ​ക്ത​ര്‍ ക്യൂ​വി​ന് സ​മീ​പം സ്ഥാ​പി​ച്ച ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സ്‌​ക്രീ​നി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശ്രീ​കോ​വി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ചെ​രി​പ്പെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ഭ​ക്ത​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്, അ​വ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ന​ല്ല എ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - DK Shivakumar Temple Protest
    Next Story
    X