Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനിയമസഭയിൽ ഗണഗീതം...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:14 AM IST

    നിയമസഭയിൽ ഗണഗീതം പാടിയതിൽ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മാപ്പുപറഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമസഭയിൽ ഗണഗീതം പാടിയതിൽ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മാപ്പുപറഞ്ഞു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ഗീ​തം പാ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​ര​സ്യ​മാ​യി മാ​പ്പു​പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ മാ​പ്പു​പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നോ​ട് ഇ​തു​വ​രെ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ൻ എം.​പി ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​സി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. പ​ര​സ്യ​വി​മ​ർ​ശ​ന​മേ​റ്റ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​ർ മാ​പ്പു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ‘‘ഞാ​ൻ ആ​രെ​ക്കാ​ളും വ​ലു​ത​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് എ​ന്റെ ജീ​വി​തം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​വും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​ൻ നി​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​രെ​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ൾ മാ​പ്പാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ പ​റ​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ മാ​പ്പു​പ​റ​യു​ന്നു’’ -ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യം ദു​ര​ന്തം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടി​യ​ത്. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​ത് പാ​ടി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ ​​പ്ര​സ്താ​വ​ന. മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യെ കൊ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഗീ​തം പാ​ടു​ന്ന​ത് ശ​രിയ​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രി​ക്ക​ലും ചേ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DK Sivakumarmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - D.K. Shivakumar apologizes for singing Ganesha in the Assembly
    Similar News
    Next Story
    X