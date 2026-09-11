Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഡി.​കെ 100 ദി​നം; നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    2037 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ ഒ​രു ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    ഡി.​കെ 100 ദി​നം; നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ശ​രി​യാ​യ ദി​ശ​യി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ഡി.​കെ സ​ർ​ക്കാ​ര്‍ 100 ദി​വ​സം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി വി​ധാ​ന സൗ​ധ​യി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും അ​ഞ്ച് ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ലും വ​ര​ൾ​ച്ച പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​അ​വ​സ​രം വെ​റു​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത നി​റ​വേ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ല്യ​ത​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പി​ന്തു​ട​ര​ണം. ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ​യും മ​ന്ത്രി സ​ഭ​യെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത നി​റ​വേ​റ്റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഏ​ഴ് കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2037 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ ഒ​രു ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. അ​ടു​ത്ത 500 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 1.5 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ സ​മാ​ഹ​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പു​തു​താ​യി മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും പ്ര‍തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ഞ്ചു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തും. ഒ​രു ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളും അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം സ്വ​കാ​ര്യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    അ​ഞ്ചു പു​തി​യ ലാ​ൽ​ബാ​ഗ്-​മോ​ഡ​ൽ ഉ​ദ്യാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഏ​ഴു ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. നാ​ള​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്നും 2028 ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ര്‍വി​സ് വ​ൺ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​റ്റി​സ​ൺ സ​ർ​വി​സ​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി റൈ​ത ചൈ​ത​ന്യ പ​ദ്ധ​തി, ബി.​എം.​ടി.​സി. 2.0 മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, വീ​ടോ സ്ഥ​ല​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഡീ​സ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു റി​ട്രോ​ഫി​റ്റ് എ​മി​ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​വൈ​സ് (ആ​ര്‍.​ഇ.​സി.​ഡി) സം​രം​ഭം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൈ​നി​ക് സ​മ്മാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ സേ​വാ വ​ൺ എ​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ന​വീ​ക​രി​ക്കും.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വും സ്ഥ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി കൃ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ മാ​ണ്ഡ്യ, ബെ​ല​ഗാ​വി, വി​ജ​യ​പു​ര, ഹാ​സ​ൻ, ശി​വ​മോ​ഗ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​രം​ഭി​ച്ച റൈ​ത്ത ചൈ​ത​ന്യ പ​ദ്ധ​തി എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. ബി.​എം.​ടി.​സി 2.0 മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബ​സു​ക​ൾ ത​ത്സ​മ​യം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും, എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളും റൂ​ട്ടു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും, ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും, വാ​ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    മ​ൾ​ട്ടി​മോ​ഡ​ൽ യാ​ത്രാ പ്ലാ​ന​ർ, ബി.​എം.​ടി​സി, ന​മ്മ മെ​ട്രോ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത ടി​ക്ക​റ്റി​ങ്, പ്ര​തി​ദി​ന, പ്ര​തി​വാ​ര, പ്ര​തി​മാ​സ പാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​വ​താ​ര 2.0 മു​ഖേ​ന നാ​ല് സം​സ്ഥാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​സു​ക​ളു​ടെ ബു​ക്കി​ങ് ആ​പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പ് വ​ഴി സു​ഗ​മ​മാ​ക്കും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, കെ.​എ​സ്.​ടി.​ഡി.​സി ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​തി​മാ​സ പാ​സു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​വും വി​ക​സ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നും ഒ​രു കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യി എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - D.K. marks 100 days
    Next Story
    X