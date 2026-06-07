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    Metro
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:30 AM IST

    ഡി.കെ സർക്കാർ; ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു -ടി.എ. ശരവണ

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    ഡി.കെ സർക്കാർ; ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു -ടി.എ. ശരവണ
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    ടി.എ. ശരവണ

    ബംഗളൂരു: മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവുയമായി മുൻ എം.എൽ.സി ടി.എ. ശരവണ. സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിക്കുള്ളിലെ കലഹങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ശരവണ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കിടയില്‍ അതൃപ്തി നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിരവധി അനുയായികൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉചിതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നതിനാല്‍ പുതിയ സർക്കാറിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഹൈകമാൻഡിന്‍റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മുഖ്യമ ന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ശരവണ ആരോപിച്ചു. ശരവണയുടെ പരാമർശങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

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    TAGS:criticismBengaluru Newskarnataka governmentchallenge
    News Summary - DK government; facing internal challenges - T.A. Saravana
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