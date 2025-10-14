Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    14 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 10:38 AM IST

    ദീ​പാ​വ​ലി സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ

    ദീ​പാ​വ​ലി സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​കൊ​ല്ലം പാ​ത​യി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ: 06561- എ​സ്.​എം.​വി.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടും. രാ​വി​ലെ 6.20 ന് ​കൊ​ല്ല​ത്ത് എ​ത്തും. ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ: 06562- കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് 17ന് ​രാ​വി​ലെ 10.45 ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 3.30ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ത്തും.

    ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ: 06567-എ​സ്.​എം.​വി.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 21ന് ​രാ​വി​ലെ 11ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55ന് ​കൊ​ല്ല​ത്ത് എ​ത്തും.

    ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ: 06568-കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് 22ന് ​രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​നു പു​റ​പ്പെ​ട്ട് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 9.45ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ത്തും. കൃ​ഷ്ണ രാ​ജ​പു​ര, ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ട്, സേ​ലം, ഈ​റോ​ഡ്, തി​രു​പ്പൂ​ർ, പൊ​ഡ​നൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, ആ​ലു​വ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ, കോ​ട്ട​യം, ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി, തി​രു​വ​ല്ല, മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, കാ​യം​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും

