    date_range 30 Oct 2025 9:56 AM IST
    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ച് അ​നു​മ​തി; സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​റ്റാ​പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ചി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റൂ​ട്ട് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കു​റു​വ​ടി​യും കാ​വി പ​താ​ക​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖ​വും വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ച​ർ​ച്ച അ​ല​സി​പ്പി​രി​യാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    കു​റു​വ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള മാ​ർ​ച്ച് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ യോ​ഗം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ല​ബു​റ​ഗി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഫൗ​സി​യ ത​ര​ണം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭീം ​ആ​ർ​മി, ഭാ​ര​തീ​യ ദ​ലി​ത് പാ​ന്തേ​ഴ്‌​സ്, ഹ​സി​രു സേ​ന, ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യ ച​ല​വാ​ദി ക്ഷേ​മാ​ഭി​വൃ​ദ്ധി സം​ഘം, ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യ റൈ​ത്ത സം​ഘം, ഗോ​ണ്ട കു​റു​ബ എ​സ്.​ടി. ഹൊ​റാ​ട്ട സ​മി​തി തു​ട​ങ്ങി 10 സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കേ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും.

    TAGS:RSS route marchBangalore News
