Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:00 AM IST

    വീണ്ടും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് തട്ടിപ്പ്; 57കാരിയായ ടെ​ക്കി​ക്ക് നഷ്ടമായത് 32 കോ​ടി

    വീണ്ടും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് തട്ടിപ്പ്; 57കാരിയായ ടെ​ക്കി​ക്ക് നഷ്ടമായത് 32 കോ​ടി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നീ​ണ്ട സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്’ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ 57കാ​രി​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 32 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡിജിറ്റൽ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ സ്ത്രീ​യെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സ്കൈ​പ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തി ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്’ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി. എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും 187 ബാ​ങ്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​റി​ലെ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ സ്ത്രീ ​ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റിന് ഇരയായെന്നാണ് നിഗമനം.

    2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ അ​ന്ധേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ ത​ന്റെ പേ​രി​ൽ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത ഒ​രു പാ​ഴ്സ​ലി​ൽ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, എം.​ഡി.​എം.​എ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ത​ന്റെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്‌​തെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച് വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പിന്നീട് സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെന്ന് ചമഞ്ഞ ആളുകളിലേക്ക് കാ​ൾ കൈ​മാ​റ്റം ചെയ്ത് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

    വീ​ട് നി​രീ​ക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ​പ​റ​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്ന് വ​ഞ്ച​ക​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി. പിന്നീട് ര​ണ്ട് സ്കൈ​പ് ഐ.​ഡി​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യാ​നും വി​ഡി​യോ​യി​ൽ തു​ട​രാ​നും സ്ത്രീ​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മോ​ഹി​ത് ഹ​ണ്ട, രാ​ഹു​ൽ യാ​ദ​വ് എ​ന്ന​ു പരിചയപ്പെടുത്തിയവർ ആഴ്രകളോളം ഇരയെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    പ്ര​ദീ​പ് സി​ങ് എന്നയാൾ സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെന്ന വ്യാജേനെ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി. ആ​ർ.‌​ബി.‌​ഐ​യു​ടെ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ന്റെ എ​ല്ലാ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ത​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു, കൂ​ടാ​തെ അ​ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യാ​ജ ക​ത്തു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 വ​രെ ത​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24നും ​ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ജാ​മ്യ​ത്തു​ക​യാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു, തു​ട​ർ​ന്ന് ‘നി​കു​തി’ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക​ക​ളും ന​ൽ​കി. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് മ​ക​ന്റെ വി​വാ​ഹ നി​ശ്ച​യ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ലെ​റ്റ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. പ​ക്ഷേ, വ്യാ​ജ​മാ​യ​ത് ല​ഭി​ച്ചു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് വി​വാ​ഹ​നി​ശ്ച​യം തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ര​ക്ക് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ലെ​റ്റ​ർ ല​ഭി​ച്ചു. പ്ര​ദീ​പ് സി​ങ് എ​ന്ന ഈ ​വ്യ​ക്തി ദി​വ​സ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25ന​കം പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു,’ അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 26ന് ​എ​ല്ലാ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​ച്ചു. ജൂ​ണി​ൽ മ​ക​ന്റെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​തെന്നും മു​ഴു​വ​ൻ സം​ഭ​വ​വും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്ത്രീ ​അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:software engineerBangalore policeBank transferdigital arrest scam
    News Summary - Digital arrest scam again; 57-year-old techie loses Rs 32 crore
