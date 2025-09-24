Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:24 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്; എം.​പി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന പ​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ്

    sudhakar mp and his wife
    സു​ധാ​ക​ർ എം.​പി​യും പ്രീ​തി​യും

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ എം.​പി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന പ​ണം ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പൂ​ർ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​കെ. സു​ധാ​ക​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഡോ. ​പ്രീ​തി സു​ധാ​ക​റി​ൽ​നി​ന്ന് ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി’​ലൂ​ടെ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ക​വ​ർ​ന്ന പ​ണം മ​റു ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. മും​ബൈ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യി ച​മ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് എം.​പി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26നാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബം​ഗ​ളൂ​രു ബ​സ​വേ​ശ്വ​ര ന​ഗ​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്രീ​തി​യെ വി​പു​ല​മാ​യ വി​ഡി​യോ കാ​ൾ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്’ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മും​ബൈ സൈ​ബ​ർ വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വാ​ട്സ്ആ​പ് വി​ഡി​യോ കാ​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ഡോ. ​പ്രീ​തി​ക്ക് (44) ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​വ​ർ ‘അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടി​ന് പ്രീ​തി​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ രേ​ഖ​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​താ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി. അ​നു​സ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും 45 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ഭീ​ഷ​ണി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രീ​തി ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘം ന​ൽ​കി​യ യെ​സ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്തു.

    പ​ണം ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​നെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​യി. വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഡോ. ​പ്രീ​തി അ​ന്നു വൈ​കീ​ട്ടു​ത​ന്നെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ 47ാം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി യെ​സ് ബാ​ങ്കി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും തി​രി​കെ ന​ൽ​കി. സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ശൃം​ഖ​ല​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ആ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു വെ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡി.​സി.​പി എ​സ്. ഗി​രീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യ 1930ൽ ​പ​രാ​തി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ പ​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

