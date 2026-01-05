Begin typing your search above and press return to search.
    കോൺഗ്രസ് വസ്തുതാന്വേഷണ സമിതി യോഗത്തിൽ ഭിന്നസ്വരം

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി സമീ​ർ ഖാ​ൻ 25 ല​ക്ഷം കൈ​മാ​റി
    കോൺഗ്രസ് വസ്തുതാന്വേഷണ സമിതി യോഗത്തിൽ ഭിന്നസ്വരം
    ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച രാ​ജ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഭ​വ​ന​മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് പി​ന്നി​ലെ സ​ത്യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് എ​ച്ച്.​എം. രേ​വ​ണ്ണ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഭി​ന്ന​സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ന​ര ഭാ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യി സ​തീ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. മു​ൻ എം.​പി ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് ഹെ​ഗ്‌​ഡെ, ച​ല്ല​ക്കെ​രെ എം.​എ​ൽ.​എ ര​ഘു​മൂ​ർ​ത്തി, എം.​പി കു​മാ​ർ നാ​യ​ക്, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ജ​ക്ക​പ്പ​നാ​വ​ർ, ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ ബ​ദ​ർ​ലി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ​നി​ന്നും സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ​നി​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ഭ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യെ​യും ജെ.​എ​ൻ ഗ​ണേ​ഷി​നെ​യും വെ​വ്വേ​റെ വി​ളി​ച്ച് സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ​യും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച്, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ​നി​ന്നും ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രേ​വ​ണ്ണ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കു​ക.

    മ​രി​ച്ച യു​വാ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ർ​ട്ടി​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം ബെ​ല്ലാ​രി ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ബി​സെ​ഡ് സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ രാ​ജ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ക​യും ചേ​രി ബോ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

