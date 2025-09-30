Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightടി​പ്പ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:12 AM IST

    ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മാ​ത്യു ചാ​ണ്ടി

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ണ്ഡ്യ ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ​യി​ൽ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​നാ​യ മ​ല​യാ​ളി മ​രി​ച്ചു. ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ നാ​ഗ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ ഡ​ച്ച്മു​ക്ക് ബീ​ച്ച് റോ​ഡ്പു​ത്ത​ൻ പു​ര​യി​ൽ മാ​ത്യു ചാ​ണ്ടി​യാ​ണ് (85) മ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. കേ​ര​ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള ടി​പ്പ​ർ​ ലോ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ ലോ​റി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ത​ട​ഞ്ഞു.

    ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റെ കാ​ല​മാ​യി ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ് മാ​ത്യു ചാ​ണ്ടി. ഭാ​ര്യ: റോ​സ​മ്മ ചാ​ണ്ടി. മ​ക്ക​ൾ: ആ​ൻ ചാ​ണ്ടി, ജേ​ക്ക​ബ് ചാ​ണ്ടി, തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ബാ​ബു ജോ​ൺ, സി​മി ജേ​ക്ക​ബ് ചാ​ണ്ടി, ജി​ലു തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി.

    സം​സ്കാ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​ഓ​ൾ​ഡ് മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് ഇ​മ്മാ​ക്കു​ലേ​റ്റ് ക​ൺ​സ​പ്ഷ​ൻ പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:diedAccident NewsPoliceArrestBangalore
    News Summary - died in an accident
    Similar News
    Next Story
    X