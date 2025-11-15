Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:06 AM IST

    ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി സ​മ്മേ​ള​നം

    ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി സ​മ്മേ​ള​നം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡോ. ​അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ​സ് ക​ണ്ണാ​ശു​പ​ത്രി ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന - ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളെ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി 30 വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ നേ​ത്ര ചി​കി​ത്സ​യും ചി​കി​ത്സ​നി​ര​ക്കി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വും ന​ൽ​കും. ഡോ. ​അ​മോ​ദ് നാ​യ​ക്, ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ​രാ​ജ്, ഡോ. ​അ​ശ്വി​ൻ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

