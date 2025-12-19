Begin typing your search above and press return to search.
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സാ​ക്ഷി ചി​ന്ന​യ്യ ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജ​യി​ലി​ൽനി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി

    ചി​ന്ന​യ്യ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം സാ​ക്ഷി മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 24ന് ​ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബോ​ണ്ടും ജാ​മ്യ​വും ന​ൽ​കാ​നാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ 24 ദി​വ​സ​മാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഭാ​ര്യ മ​ല്ലി​ക ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ ജ​ഡ്ജി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ബോ​ണ്ടും ര​ണ്ട് ആ​ൾ​ജാ​മ്യ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചി​ന്ന​യ്യ​യെ ഭാ​ര്യ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​യും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ക​നും ചേ​ർ​ന്ന് ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ചി​ന്ന​യ്യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക്ഷി​യെ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

