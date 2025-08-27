Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:00 AM IST

    ധർമസ്ഥല: എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷണം ചിന്നയ്യക്കും തിമറോഡിക്കും എതിരെ

    ചി​ന്ന​യ്യ​യെ തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ വ​സ​തി​യിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു​
    dharmasthala mass murder
    തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം റെ​യ്ഡി​നെ​ത്തു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 19ന് ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ, ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, അ​ന​ന്യ ഭ​ട്ടി​ന്റെ മാ​താ​വ് സു​ജാ​ത എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​​ന്വേ​ഷ​ണം തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    ചി​ന്ന​യ്യ​യെ സം​ഘം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച് വി​ളി​പ്പി​ച്ച് ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി എ​സ്.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മോ​ഹ​ൻ ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ഉ​ജി​രെ​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ താ​ൻ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ചി​ന്ന​യ്യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ജി​തേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ദ​യാ​മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സെ​ർ​ച്ച് വാ​റ​ന്റ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും സാ​ക്ഷി​യു​മാ​യ ഇ​യാ​ളെ ക​ള്ള​സാ​ക്ഷ്യം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ണും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന അ​ന​ന്യ ഭ​ട്ടി​ന്റെ മാ​താ​വ് സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​റി​ൽ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഭ​ട്ട് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ക​ൾ അ​ന​ന്യ 22 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​യാ​യെ​ന്ന് ജൂ​ലൈ 15നാ​ണ് അ​വ​ർ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​സ് പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. ഈ​യി​ടെ അ​വ​ർ മൊ​ഴി​മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    News Summary - Dharmasthala: SIT investigation is against Chinnayya and Thimarodi
