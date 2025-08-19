Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Aug 2025 12:38 PM IST
    19 Aug 2025 12:38 PM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ തി​ര​ച്ചി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി

    അ​സ്ഥി​ക​ളു​ടെ രാ​സ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​രും വ​രെ തി​ര​ച്ചി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു
    dharmasthala
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു അ​സ്ഥി​കൂ​ട​വും ഏ​താ​നും മ​നു​ഷ്യ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി (എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഖ​ന​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘ഇ​തു​വ​രെ ഖ​ന​നം മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​തു​വ​രെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ത​ല​യോ​ട്ടി​യും എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കും. ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്’ -അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ഴി​ക്ക​ൽ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ഴി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​സ്.​ഐ.​ടി​യാ​ണ്- അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ വി. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. ‘‘കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സാ​ക്ഷി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യു​​ടെ മ​റു​പ​ടി. ‘പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല’- അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

