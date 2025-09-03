Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല; സാ​ക്ഷി...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:42 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല; സാ​ക്ഷി താ​മ​സി​ച്ച ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    Dharmasthala Police raid
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​ധാ​ന സാ​ക്ഷി ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ഉ​ജി​രെ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. ആ​റു മാ​സം മു​മ്പ് ചി​ന്ന​യ്യ അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ താ​മ​സ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചി​ന്ന​യ്യ ഒ​രു ദി​വ​സം ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​ന​വ​ർ, ടി. ​ജ​യ​ന്ത്, വി​റ്റ​ൽ ഗൗ​ഡ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഹോ​ട്ട​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സീ​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ആ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മം മാ​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്ന് താ​മ​സി​ച്ച​തും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്ന് ഭ​യ​ന്ന് ചി​ന്ന​യ്യ അ​വി​ടേ​ക്ക് മാ​റി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി നി​ഗ​മ​നം.

    മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജ​യ​ന്ത്. ടി ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഇ​തി​ന​കം റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി നി​ര​വ​ധി രേ​ഖ​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കേ​സി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ചി​ത്രം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​രേ​ഖ​ക​ൾ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു, കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി നീ​ട്ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Witnessmetro newsLatest NewsDharmasthalaBanglore News
    News Summary - Dharmasthala; Police raid hotel where witness was staying
    Similar News
    Next Story
    X