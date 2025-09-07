Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Sept 2025 7:15 AM IST
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല; എ​സ്.​ഐ.​ടിയുടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സം​ഘ​ടി​ത ശ്ര​മമെന്ന്

    സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​ർ​ക്ക് ക​ത്ത്
    ധർമ്മസ്ഥല കൊലപാതക കേസിലെ പരാതിക്കാരൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, തി​രോ​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സം​ഘ​ടി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ‘ല​ഞ്ച്മു​ക്ത ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​ർ​മ​ണ വേ​ദി​കെ’ അം​ഗം ര​ഘു ജ​ന​ഗ​രെ​യാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ഭു ബ​ഖ്രു​വി​ന് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 19ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തി​രോ​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല. 2012 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യെ(17) ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സ് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ര​ക​ളെ​യും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ക​രം, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​തു​വ​ഴി ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് പ​രാ​തി​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​വ​ർ, സ​മീ​ർ എം.​ഡി, ടി.​ജ​യ​ന്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​ര് നി​ര​വ​ധി പൊ​ലീ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ന​സി​കാ​ഘാ​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ​പ്പോ​ലും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​രും ചി​ല പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​ത്തു​ക​ളി​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ജ​ന​ഗ​രെ ആ​രോ​പി​ച്ചു. നി​ക്ഷ്പ​ക്ഷ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​ര​മി​ച്ച ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കേ​സ് നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഹൈ​കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ഇ​ര​ക​ൾ, സാ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സം​വി​ധാ​നം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Dharmasthala; Organized effort to weaken SIT's investigation
