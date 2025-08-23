Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Aug 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 11:45 AM IST

    തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്; പൊ​ലീ​സ് കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യെ പൊ​ലീ​സ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഉ​ജി​രെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ശ്രു​ജ​ൻ എ​ൽ. ഹി​തേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി, സ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കാ​റും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​സ് ഇ​ങ്ങ​നെ: തി​മ​റോ​ഡി​യെ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ജി​രെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ്ര​ഹ്മാ​വ​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് നീ​ക്ക​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നു. കാ​ർ​ക്ക​ള റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ഹോ​സ്മ​റി​ന് സ​മീ​പം ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്റെ (കെ.​എ 20 ജി 0669 ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​ർ) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം തി​മ​റോ​ഡി​യെ ബ്ര​ഹ്മാ​വ​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ർ​ക്ക​ള റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​ൽ. സ​ന്തോ​ഷി​നെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി പോ​സ്റ്റി​ട്ടു എ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് തി​മ​റോ​ഡി​യെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്.

