Madhyamam
    Metro
    Posted On
    10 Aug 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 9:43 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ബാ​ഹു​ബ​ലി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ബാ​ഹു​ബ​ലി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി
    എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ഘം ബാ​ഹു​ബ​ലി വേ​ട്ട താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ദു​രൂ​ഹ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ശ​നി​യാ​ഴ്ച ബാ​ഹു​ബ​ലി വേ​ട്ട താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ നേ​ര​ത്തേ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത സ്ഥ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പു​ത്തൂ​ർ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല വ​ർ​ഗീ​സ്, ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ പൃ​ഥ്വി സാ​നി​കേം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം, വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി (എ​ഫ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ) ടീം, ​ഐ‌.​എ​സ്‌.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മ​റ്റ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ർ​വ​സ​ജ്ജ​രാ​യി എ​ത്തി.

    രാ​വി​ലെ 10.15ഓ​ടെ പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ൽ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ 12.05ന് ​ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ക​ദേ​ശം 12.45 ഓ​ടെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​ര​ച്ചി​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച തെ​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    News Summary - dharmasthala murder Search begins in Dharmasthala Bahubali forest area
