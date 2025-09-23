Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Sept 2025 11:10 AM IST
    date_range 23 Sept 2025 11:10 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം; പി​താ​വി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ മകൻ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ​ത്തി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം; പി​താ​വി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ മകൻ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ​ത്തി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം(​എ​സ്.​ഐ.​ടി) മ​നു​ഷ്യ ജ​ഡാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ യു.​ബി.​അ​യ്യ​പ്പ​യു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മ​ക​ൻ ജീ​വ​നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി. കു​ട​ക് പൊ​ന്ന​മ്പേ​ട്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ടി. ​ഷെ​ട്ടി​ഗേ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന 71 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഉ​ലു​വ​ഗ​ഡ ബി. ​അ​യ്യ​പ്പ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പ​ഴ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് മൃ​ത​ദേ​ഹ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 2017 ജൂ​ൺ 18ന് ​രാ​വി​ലെ അ​യ്യ​പ്പ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി. വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11.55ന് ​ഫോ​ൺ കാ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി വീ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. താ​മ​സി​യാ​തെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ മ​ക​ൻ ജീ​വ​ൻ മൈ​സൂ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വി​ടെ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ആ ​മാ​സം 25ന് ​ജീ​വ​ൻ ശ്രീ​മം​ഗ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പി​താ​വി​നെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    പ​ക്ഷേ, എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി​ട്ടും തു​മ്പ് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​യ്യ​പ്പ​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ശ്രീ​മം​ഗ​ല പൊ​ലീ​സി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ജ​ഡാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​യ്യ​പ്പ​യു​ടേ​ത് ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി മ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തും.

