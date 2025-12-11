Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Dec 2025 8:58 AM IST
    11 Dec 2025 8:58 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം; കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം കോ​ട​തി​യി​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സ് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല വി​രു​ദ്ധ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​സി​ൽ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യും മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​വ​ർ, ടി. ​ജ​യ​ന്ത്, വി​ത്ത​ൽ ഗൗ​ഡ, സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണ്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും തെ​റ്റാ​യ മൊ​ഴി ന​ൽ​കാ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി എ​സ്‌.​ഐ.​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​ണ് കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വ്യാ​ജ വി​വ​ര​ണം കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​തും ത​ല​യോ​ട്ടി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തു​ക​യും മൊ​ഴി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ, ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ട് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രേ​ഖ​ക​ൾ, സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ചി​ന്ന​യ്യ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യും ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

