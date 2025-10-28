Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:07 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര കേ​സ് ; എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര കേ​സ് ; എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​രം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജൂ​ലൈ 19ന് ​മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഡോ. ​പ്ര​ണ​ബ്കു​മാ​ർ മൊ​ഹ​ന്തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) പി​ന്മാ​റു​ന്ന​ത്. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ സം​സ്ക​രി​ച്ചു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി സി.​എ​ൻ. ചി​ന്ന​യ്യ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി ചെ​യ്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തെ​ന്നും ത​ന്റെ മ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യും ഭീ​തി​കാ​ര​ണം മ​ക​ൾ നാ​ടു​വി​ട്ട​താ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    1995 നും 2014 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ച ജ​ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണ് ചി​ന്ന​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക്ഷി എ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി ചി​ന്ന​യ്യ​യു​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി നേ​ത്രാ​വ​തി​ക്ക​ര​യി​ലെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കു​ളി​ക്ക​ട​വ് പ​രി​സ​ര​ത്തും ബം​ഗ്ലാ​ഗു​ഡ്ഡെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തി. ചി​ന്ന​യ്യ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ 18 ഓ​ളം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ നി​ന്നു ല​ഭി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്, ഡി.​എ​ൻ.​എ വി​ശ​ക​ല​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ നേ​ത്രാ​വ​തി കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ലാ​ബ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബം​ഗ്ല​ഗു​ഡ്ഡെ​യി​ൽ നി​ന്ന് കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് ത​ല​യോ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    2003ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം ത​ന്റെ മ​ക​ളെ കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന് കേ​സി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യാ​യ സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട് ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ർ ത​ന്റെ മൊ​ഴി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ത​നി​ക്ക് മ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി തെ​റ്റാ​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ചി​ന്ന​യ്യ തെ​ളി​വാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ത​ല​യോ​ട്ടി കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​തും 2012ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കൈ​മാ​റി​യ​താ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ചി​ന്ന​യ്യ​യെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി കേ​സെ​ടു​ത്ത എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​യാ​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ചി​ന്ന​യ്യ ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​വ​ർ, വി​റ്റ​ൽ ഗൗ​ഡ, ടി. ​ജ​യ​ന്ത്, സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്ക് സെ​ക്ഷ​ൻ 41 എ ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി എ​സ്.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് പ്ര​ണ​ബ് കു​മാ​ർ മൊ​ഹ​ന്തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും-​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ക്ഷേ​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് അ​ന്തി​മ​മാ​ണോ ഇ​ട​ക്കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണോ എ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31നു​മു​മ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യേ​ക്കാം. അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

