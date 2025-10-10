Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:43 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര​ക്കേ​സ്: അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര​ക്കേ​സ്: അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര​ക്കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) മേ​ധാ​വി ഡോ. ​പ്ര​ണ​ബ് മൊ​ഹ​ന്തി ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. ഭാ​വി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​തു​വ​രെ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ നേ​രി​ടു​ന്ന പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക, ശേ​ഖ​രി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക, സ​മീ​പ​കാ​ല ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന പു​തി​യ സൂ​ച​ന​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. കേ​സു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​മാ​യ മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ​യെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​ണി​പ്പോ​ൾ ചി​ന്ന​യ്യ.

    TAGS:investigationmass burialDharmasthala
