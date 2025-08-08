Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    8 Aug 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 9:58 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല; അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സ്ഥി​ക​ൾ രാ​സ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചു -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര
    Dharmasthala murder
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കു​സ​മീ​പം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യും. ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യെ​ന്ന മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കു​സ​മീ​പ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക​ളും പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടെ​ന്നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തെ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​ർ ആ​രാ​യാ​ലും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ലു​പേ​രെ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    2012ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ വ​സ​തി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. പ​ങ്ക​ൽ ക്രോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ക​ല്ലെ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മി​ച്ചു.

    പ​ക്ഷേ, സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ നേ​രി​യ ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ന​ട​ത്തി.‘പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്ക് ക​ള​ങ്കം വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ’​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു സം​ഘം, രാ​ത്രി​യി​ൽ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​നി​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്, ആ​രാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി, അ​വ​രു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നി​വ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ശേ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം’ എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി, മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് ത​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സി.​ആ​ർ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 164 പ്ര​കാ​രം മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​മ്പാ​കെ മൊ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​ര​വ​ധി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും സാ​ക്ഷി​യു​മാ​യ വ്യ​ക്തി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും സാ​ക്ഷി​യു​മാ​യ വ്യ​ക്തി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ 13 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്‌.​ഐ.​ടി മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ‘ആ​റാ​മ​ത്തെ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു പു​രു​ഷ​ന്റെ അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​ത് ഇ​തി​ന​കം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല, ഒ​രു കു​ന്നി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള മ​റ്റെ​വി​ടെ​യോ നി​ന്ന് ചി​ല അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത​ല്ലാ​തെ. ആ ​അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി എ​ഫ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ല്ലി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യം, പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം, അ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​സ്ഥി​ക​ളു​ടെ രാ​സ​പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ വൈ​കും

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഖ​ന​നം ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത അ​സ്ഥി​ക​ൾ രാ​സ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം വൈ​കു​മെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. കേ​സി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ മാ​സം എ​ടു​ക്കാം.

    ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ജോ​ലി​ഭാ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്.

    കൂ​ട്ട​ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ്വ​ഭാ​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സം. എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ലാ​ബു​ക​ൾ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം കേ​സു​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം വ​രു​മ്പോ​ൾ കാ​ല​താ​മ​സം സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​സ്ഥി​ക​ളോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും മ​നു​ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളോ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി എ​ഫ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ല്ലി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നു. മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി, ആ ​വ്യ​ക്തി എ​ങ്ങ​നെ മ​രി​ച്ചു, എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ഫ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​ദ്യ​പ​ടി സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൃ​ത്രി​മ​ത്വം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ശ​രി​യാ​യ ക​സ്റ്റ​ഡി ശൃം​ഖ​ല ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന ക​ത്തും മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് -അ​ടു​ത്ത​താ​യി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സം​ഘം അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​സ്ഥി​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​താ​ണോ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​താ​ണോ, എ​ത്ര​യു​ണ്ട്, അ​വ പു​രു​ഷ​ന്റെ​താ​ണോ സ്ത്രീ​യു​ടെ​താ​ണോ എ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ്രാ​യം, ഉ​യ​രം എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നും അ​സ്ഥി​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ മു​റി​വു​ക​ൾ, പൊ​ള്ള​ൽ, മു​റി​വി​ന്റെ​യോ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ​യോ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യും.ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും കേ​സി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ല​ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ടോ​ക്സി​ക്കോ​ള​ജി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ഓ​സ്റ്റി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ഹി​സ്റ്റോ​പാ​ത്തോ​ള​ജി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, കീ​ട​ശാ​സ്ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, വി​ര​ല​ട​യാ​ളം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദ​ന്ത വി​ശ​ക​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സി​നെ വ്യ​ക്തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​സ്ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ ക​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ ഡി.​എ​ൻ.​എ വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഒ​രു അ​സ്ഥി​ക്ക​ഷ​ണം (സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി തു​ട​യെ​ല്ല് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ല്ല്) എ​ടു​ത്ത് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി.​എ​ൻ.​എ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ഈ ​ഡി.​എ​ൻ.​എ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ത്ത സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് അ​വ​രു​ടെ ര​ക്തം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​വി​ൾ സ്വാ​ബ് പോ​ലു​ള്ള​വ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

