Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightധർമസ്ഥല കേസ്;...
    Metro
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:45 AM IST

    ധർമസ്ഥല കേസ്; ചി​ന്ന​യ്യ​യെ നു​ണ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ മാ​താ​വ്​

    text_fields
    bookmark_border
    Police going to collect evidence with the accused
    cancel
    camera_alt

    പ്രതിയുമായി തെളിവെടുപ്പിന് പോകുന്ന പൊലീസ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: 2012ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ (17) മാ​താ​വ് കു​സു​മാ​വ​തി​കൂ​ട്ടം ശ​വ​സം​സ്കാ​ര പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ​ക്കെ​തി​രെ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​യാ​ൾ​ക്ക് നാ​ർ​ക്കോ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ മു​മ്പ് ശു​ചി​ത്വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി​യെ​ന്നും കു​സു​മാ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. "മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ പ​ല​ർ​ക്കും ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, എ​ന്റെ അ​മ്മാ​യി​യ​പ്പ​നും സ​ഹോ​ദ​ര​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു"- അ​വ​ർ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​ഉ​ജി​രെ​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ന്നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യി കു​സു​മാ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ ദി​വ​സം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി വ​ന്ന് മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച ആ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്ത്രീ ​സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ത​നി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി കാ​ര​ണം ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​മീ​ഷ​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി താ​ൻ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നും പി​ന്നി​ലെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​യാ​ൾ പു​റ​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​വ​ൻ എ​വി​ടെ പോ​യാ​ലും അ​വ​നെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യും കൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്യും,” എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ത​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച​യാ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ന്നും ആ ​വ്യ​ക്തി പി​ന്നീ​ട് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച ആ​ളെ നാ​ർ​ക്കോ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​സു​മാ​വ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​രു ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മൊ​ഴി തേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം അ​വ​രെ നേ​രി​ട്ട് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല: എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കി പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ

    പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ശ​നി​യാ​ഴ്ച പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​വ​ർ തെ​ളി​വു​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യി ചി​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച എ​ല്ലാ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗി​രീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ലോ​ഡ്ജി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.താ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു ക​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ത​ന്നെ വി​ളി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗി​രീ​ഷ്​

    തെ​ളി​വു​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം തേ​ടി​ല്ല. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തും. സാ​ക്ഷി മൊ​ഴി​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കൃ​ത്രി​മ​ത്വ​മോ കൈ​ക്കൂ​ലി​യോ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ത​നി​ക്കു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഐ.​ടി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യു​മാ​യി താ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ഞ്ച​ന​യോ തെ​റ്റോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ന്ന​യ്യ​യു​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും നി​ല​വി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള സാ​ക്ഷി​യു​മാ​യ ചി​ന്ന​യ്യ​യെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഹ​സ​ർ (സ്‌​പോ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ) ന​ട​ത്തു​ക​യും ചി​ല രേ​ഖ​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. രാ​വി​ലെ ആ​റു​മ​ണി​യോ​ടെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ചി​ന്ന​യ്യ​യെ മു​ഖം മൂ​ടി​യ​ണി​യി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newskarnataka policeSpecial Investigation TeamDharmasthala Murder
    News Summary - Dharmasthala case; Saujanya's mother demands lie detector test for Chinnayya
    Similar News
    Next Story
    X