Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:46 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ്; എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ അ​മി​ത് ഷാ​യെ ക​ണ്ടു

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പ്
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ്; എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ അ​മി​ത് ഷാ​യെ ക​ണ്ടു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ‘സ​നാ​ത​ൻ സ​ന്ത് നി​യോ​ഗ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ഠാ​ധി​പ​തി​ക​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​ൻ.​ഐ.​എ) അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഷാ ​ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യും സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ച രാ​ജ​ശേ​ഖ​രാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്തു​ഷ്ട​രാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ല്ല ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ചി​ല നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​ർ ഹി​ന്ദു വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചീ​ത്ത​പ്പേ​രു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഭ​ക്ത​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ​യും ഭ​യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ ത​ന്ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ശ്ര​മി​ച്ചു’ -സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഷാ ​സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​താ​യി സ്വാ​മി അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഷാ ​പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഷാ ​ത​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Amit Shahnational investigation agencyDharmasthalaDharmasthala Murder
    News Summary - Dharmasthala case Religious heads meet Amit Shah demand NIA probe
