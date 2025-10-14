Begin typing your search above and press return to search.
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ്: സ​ർ​ക്കാ​റി​നും എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്കും ഇ.​ഡി​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ്

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ്: സ​ർ​ക്കാ​റി​നും എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്കും ഇ.​ഡി​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നും ട്ര​സ്റ്റി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ നാ​ല് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി), ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പ്, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​വാ​സി തേ​ജ​സ് എ. ​ഗൗ​ഡ, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ധ​ന​കീ​ർ​ത്തി അ​രി​ഗ, ഭാ​സ്‌​ക​ർ ബ​ഡേ​ക്കോ​ട്ട്, സു​രേ​ന്ദ്ര പ്ര​ഭു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ 16 ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നും അ​തി​ന്റെ ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ധ​ന​സ​ഹാ​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി, ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ട​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും നി​ര​വ​ധി യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കും എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:karnataka highcourtmetronewsDharmasthalatop news
