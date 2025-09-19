Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:11 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​ര​ച്ചി​ൽ; ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ കു​ട​ക് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​ര​ച്ചി​ൽ; ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ കു​ട​ക് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടെ​ത്തി
    തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ലെ പ​ടം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നേ​ത്രാ​വ​തി കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ന​ടു​ത്ത ബം​ഗ്ല​ഗു​ഡ്ഡെ വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ത​ല​യോ​ട്ടി, അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡും. ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ കു​ട​ക് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം.

    കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​ന്നം​പേ​ട്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ടി ​ഷെ​ട്ടി​ഗേ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ യു​ബി അ​യ്യ​പ്പ​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് കാ​ർ​ഡി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് പോ​യ അ​യ്യ​പ്പ​യെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട​കി​ലെ കു​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ര​യും വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡും അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ, അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​യ്യ​പ്പ​യു​ടേ​താ​ണോ എ​ന്ന സം​ശ​യം ശ​ക്ത​മാ​യി. അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ മ​ര​ണം അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണ​മാ​ണോ അ​തോ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ. പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ത്യേ​കം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സം​ഘം ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​ത്തെ തി​ര​ച്ചി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഏ​ഴ് മ​നു​ഷ്യ ത​ല​യോ​ട്ടി​ക​ളും അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. രാ​വി​ലെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സം​ഘം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. തി​ര​ച്ചി​ലി​നി​ടെ ത​ല​യോ​ട്ടി​ക​ളും അ​സ്ഥി​ക​ളും വാ​ക്കി​ങ് സ്റ്റി​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളാ​യി ഇ​വ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൈ​പ്പു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.​ഈ അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും അ​വ ബം​ഗ്ല​ഗു​ഡ്ഡെ​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ എ​ത്തി എ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

