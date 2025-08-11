Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:22 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ക്ര​മം: ആ​റ് പേ​ർ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ക്ര​മം: ആ​റ് പേ​ർ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ പ​ങ്ക​ല ക്രോ​സി​ന് സ​മീ​പം ഈ ​മാ​സം ആ​റി​ന് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രെ​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ആ​റു പേ​ർ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ട്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ​ത്മ​പ്ര​സാ​ദ് (32), സു​ഹാ​സ് (22), ഉ​ജി​രെ സ്വ​ദേ​ശി ഖ​ല​ന്ദ​ർ പു​റ്റു​മോ​നു (42), ക​ലെ​ഞ്ഞ സ്വ​ദേ​ശി ചേ​ത​ൻ (21), ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ്വ​ദേ​ശി ശ​ശി​ധ​ർ (30), ക​ൽ​മാ​ങ്ക സ്വ​ദേ​ശി ഗു​രു​പ്ര​സാ​ദ് (19) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചു. ആ​റ് പ്ര​തി​ക​ളോ​ടും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

