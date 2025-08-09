Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:24 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ ടീം ​അം​ഗം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ ടീം ​അം​ഗം അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ, യൂ​ട്യൂ​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ളെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ന്യാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യും ജീ​പ്പ് ഡ്രൈ​വ​റു​മാ​യ സോ​മ​നാ​ഥ് സ​പ​ല്യ​യാ​ണ് (48) കൊ​ക്ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല വി​ധേ​യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടേ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​റ​ളി​പൂ​ണ്ട സം​ഘം യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്ന് ചാ​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നേ​രെ കൊ​ല​വി​ളി​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പ​ങ്ക​ല ക്രോ​സി​ൽ നാ​ല് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ടെ കാ​മ​റ​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 15 മു​ത​ൽ 50 വ​രെ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) 190 വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം 189(2), 191(2), 115(2), 324(5), 352, 307 എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​മ​ർ​ത് ആ​ർ. ഗാ​നി​ഗേ​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ അ​റ​സ്റ്റ് ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗു​ണ്ട​ക​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രേ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രേ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നാ​ലും ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ.

    കു​ഡ്‌​ല റാം​പേ​ജി​ലെ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ അ​ജ​യ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ പ​ങ്ക​ല ക്രോ​സി​ൽ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി വി​ഡി​യോ അ​ഭി​മു​ഖം റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ സോ​മ​നാ​ഥ് സ​പ​ല്യ​യും സം​ഘ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ത​ന്നെ​യും കാ​മ​റാ​മാ​ൻ സു​ഹാ​സി​നെ​യും സ​ഞ്ചാ​രി സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലെ സ​ന്തോ​ഷി​നെ​യും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മീ​ഡി​യ​യി​ലെ അ​ഭി​ഷേ​കി​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി കു​ഡ്‌​ല റാം​പേ​ജി​ലെ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ അ​ജ​യ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​ടു​ത്ത ബ​ണ്ട്വാ​ൾ നി​വാ​സി​യാ​യ അ​ജ​യി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​യാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സു​വ​ർ​ണ ന്യൂ​സി​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ഹ​രീ​ഷി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​റ​സ്റ്റ് വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. ഷെ​ട്ടി തി​രി​ച്ചും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി കേ​സെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് വൈ​കി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ സു​വ​ർ​ണ ന്യൂ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​ക്കും സു​വ​ർ​ണ ന്യൂ​സ് ചാ​ന​ലി​നും എ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്.

