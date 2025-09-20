Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 11:19 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ത​ല​യോ​ട്ടി: പ്ര​വാ​ച​ക നി​ന്ദ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ത​ല​യോ​ട്ടി: പ്ര​വാ​ച​ക നി​ന്ദ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​യും ഭാ​ര്യ ആ​യി​ശ​യെ​യും അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് വാ​ർ​ത്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ക​മ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ന്ന​ട പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ലെ വാ​ർ​ത്ത​യോ​ടാ​ണ് വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ‘ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ബം​ഗ്ലേ ഗു​ഡ്ഡെ വ​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു; ര​ണ്ട് ത​ല​യോ​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് ര​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    സ​നാ​ത​നി സിം​ഹ എ​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​വാ​ണ് വി​വാ​ദ​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചേ​ത​ൻ ഹോ​ഡ്ഡെ​റ്റി എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഉ​പ​യോ​ക്താ​വ് സ​മാ​ന​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഈ ​പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​പ​മാ​നം, അ​സ്വ​സ്ഥ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം, വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നി​വ​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ക്ബ​ർ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യാ​ണ് ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​രെ​യും അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

