    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:16 AM IST

    ഡി.​ജി.​പി​യെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടും -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ഡോ.​ ജി.​ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യി ലൈം​ഗി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡി.​ജി.​പി കെ. ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര റാ​വു​വി​ന്റെ വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഡി​യോ​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​തും വ്യാ​ജ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് റാ​വു അ​വ​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ര​സി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പെ​രു​മാ​റ്റം, സ​ർ​വി​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് റാ​വു​വി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ന​ടി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.കാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​യാ​യി സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രും. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​റ്റ് മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കും. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ത​ന്നെ കാ​ണാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി, താ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത​ത് -പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​വേ, ഭാ​വി​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് വ​ലി​യ സീ​നി​യോ​റി​റ്റി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.‘ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ക്കി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​നി​ക്ക് ഒ​രു വി​വ​ര​വു​മി​ല്ല. പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത​ല്ലാ​തെ ഈ ​കേ​സി​ൽ എ​നി​ക്ക് മ​റ്റൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല-​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വം വ​കു​പ്പി​ന് നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണ് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

