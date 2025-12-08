Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ഡി.​ജി.​പി

    പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ഡി.​ജി.​പി
    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഡി.​ജി.​പി എം.​എ. സ​ലിം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​വ​ർ​ച്ച, മോ​ഷ​ണം, വ​ഞ്ച​ന എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സേ​ന​യി​ലെ മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​തി​വാ​യി പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, സ​മ​ഗ്ര​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ, കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് ഡി.​ജി- ഐ.​ജി എം.​എ. സ​ലീം എ​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഏ​തൊ​രു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നോ ‘ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ’ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ​ക്കും മേ​ഖ​ല മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഐ.​ജി സ്ക്വാ​ഡ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​യെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ദാ​വ​ൻ​ഗെ​രെ കേ​സ്, എ.​ടി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 7.11 കോ​ടി രൂ​പ മു​ൻ കാ​ഷ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​തി​ന് ഗോ​വി​ന്ദ്പു​ര പൊ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ബം​ഗ​ളൂ​രു കേ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ലിം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം എ​ല്ലാ കീ​ഴു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും പ​തി​വാ​യി ന​ട​ത്ത​ണം. ധാ​ർ​മി​ക പെ​രു​മാ​റ്റം, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും ദു​ഷ്‌​പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​കു​പ്പി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ‘‘ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ​യോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ​യോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ക്രി​മി​ന​ൽ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക’’ എ​ന്ന് സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കു​റ​ഞ്ഞ മ​നോ​വീ​ര്യം, ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം, ധാ​ർ​മി​ക വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

