Madhyamam
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:09 AM IST

    ദേ​വ​ദാ​സി ബി​ല്ലും ബാ​ല വി​വാ​ഹ നി​രോ​ധ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലും പാ​സാ​ക്കി

    വ​നി​താ ശി​ശു​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​ഭ​യി​ൽ അവതരിപ്പിച്ചു
    ദേ​വ​ദാ​സി ബി​ല്ലും ബാ​ല വി​വാ​ഹ നി​രോ​ധ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലും പാ​സാ​ക്കി
    സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ, 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ദേ​വ​ദാ​സി സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​യു​ക​യും പു​ന​ര​ധി​വാ​സം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ദേ​വ​ദാ​സി ബി​ല്ലും ബാ​ല വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ശ്ച​യം പോ​ലും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന ബാ​ല വി​വാ​ഹ നി​രോ​ധ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലും ന​ട​പ്പു നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പാ​സാ​ക്കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​ഭ​യി​ൽ വ​നി​താ ശി​ശു​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ ഇ​രു​ബി​ല്ലു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ദേ​വ​ദാ​സി (ത​ട​യ​ൽ, നി​രോ​ധ​നം, സ​ഹാ​യം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം) ബി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ​ദേ​വ​ദാ​സി സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ദേ​വ​ദാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ല്ലാ​വി​ധ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ദേ​വ​ദാ​സി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ബാ​ല​വി​വാ​ഹ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, ബാ​ല വി​വാ​ഹ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ശ്ര​മ​ത്തെ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യെ​ത്തും മു​മ്പേ വി​വാ​ഹ നി​ശ്ച​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​യി ബി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ത​ട​വോ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യോ ഇ​രു ശി​ക്ഷ​ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചോ ബി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    TAGS:devadasilegislative assemblyChild MarriagesWomen and Child Welfare DepartmentLakshmi Hebbalkar
