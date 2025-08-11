Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:40 AM IST

    അ​രി​യി​ന​ങ്ങ​ൾ നൂ​റു​ണ്ട്, ദേ​ശി അ​ക്കി മേ​ള​യി​ൽ..

    അ​രി​യി​ന​ങ്ങ​ൾ നൂ​റു​ണ്ട്, ദേ​ശി അ​ക്കി മേ​ള​യി​ൽ..
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ന​ഞ്ച​രാ​ജ ബ​ഹ​ദൂ​ർ ചൗ​ൾ​ട്രി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ്വി​ദി​ന അ​രി മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റി​ല​ധി​കം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നെ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​രി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചു​വ​ന്ന അ​രി, സു​ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള അ​രി, ക​റു​ത്ത അ​രി, ഔ​ഷ​ധ അ​രി, ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ അ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പൂ​ർ​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത അ​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്രേ​ണി​യും ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    'സേ​വ് അ​വ​ർ റൈ​സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ’, ‘സ​ഹ​ജ സ​മൃ​ദ്ധ’ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നെ​ല്ല് സം​ര​ക്ഷ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ നാ​ട​ൻ നെ​ല്ല് നേ​രി​ട്ട് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. രാ​ജ​മു​ടി, ബ​ർ​മ ബ്ലാ​ക്ക്, സി​ദ്ധ സ​ന്ന, ര​ത്‌​ന​ചൂ​ഡി, ന​വ​ര, ഗോ​വി​ന്ദ് ഭോ​ഗ്, എ​ച്ച്.​എം.​ടി, സി​ന്ദൂ​ർ മ​ധു​സാ​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ ജ​ന​പ്രി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്തു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​യി.

    അ​രി​ക്ക് പു​റ​മേ, തി​ന, പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ത്തു​ക​ൾ, കി​ഴ​ങ്ങു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജൈ​വ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ച്ചാ​റു​ക​ൾ, ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യി​ലെ​ത്തി. കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ റി​സ​ർ​ച്-​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ സിം​ഗ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    57 നാ​ട​ൻ നെ​ല്ലി​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പൊ​ന്ന​മ്പേ​ട്ടി​ലെ ഹു​ദൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ക​നാ​യ ബി.​പി. ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, നെ​ൽ​കൃ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ ചെ​ല​വേ​റി​യ​താ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വാ​ണി​ജ്യ വി​ള​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നെ​ൽ​വി​ത്തു​ക​ളെ അ​രി​കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ട​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    രേ​ണു​ക മ​ഹി​ളാ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്രേ​മ ലോ​ക്കു​ണ്ടി, ബി​ബി ഫാ​ത്തി​മ മ​ഹി​ളാ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ബി​ബി ജാ​ൻ, തീ​ർ​ഥ ഗ്രാ​മം, കു​ന്ദ​ഗോ​ൾ, ധാ​ർ​വാ​ഡ്, സ​ഹ​ജ സ​മൃ​ദ്ധ​യി​ലെ ജി. ​കൃ​ഷ്ണ പ്ര​സാ​ദ്, സേ​വ് അ​വ​ർ റൈ​സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി. ​ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൗ​തു​കം തീ​ർ​ത്ത് ‘മാ​ജി​ക് റൈ​സ്’

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​സ​മി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​മ​ൾ ചാ​വ​ൽ ഇ​നം സ്റ്റൗ ​ക​ത്തി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ത​യാ​റാ​ക്കാം. 10 മി​നി​റ്റ് ചൂ​ടു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​ലോ തി​ള​ച്ച വെ​ള്ള​ത്തി​ലോ മു​ക്കി​വ​ച്ചാ​ൽ അ​രി ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​മാ​വും. മേ​ള​യി​ലെ ഈ ‘​മാ​ജി​ക് റൈ​സ്’ നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. നെ​ൽ​ക്ക​തി​രു​ക​ൾ മു​ള​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പാ​ച​ക​ത്തി​നാ​യി തൊ​ലി ക​ള​ഞ്ഞ അ​രി മു​ള​പ്പി​ക്കു​ന്ന താ​യ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി വ​ര​ന്മാ​ർ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​മു​ള്ള മാ​പ്പി​ള സാം​ബ എ​ന്ന അ​രിയും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

