ആശാ വർക്കർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: ആശാ വർക്കർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ കേട്ട ശേഷം പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. ജി. പരമേശ്വര പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച സദാശിവനഗറിലെ ഓഫിസിന് സമീപം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പരമേശ്വര. മുഖ്യമന്ത്രി തൊഴിലാളികളോട് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനും സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെ മാത്രമേ സർക്കാരിന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നവംബർ 25ന് വൈകുന്നേരം ശിവകുമാർ സമരം ചെയ്യുന്ന ആശാ തൊഴിലാളികളെ കാണുമെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും തൊഴിലാളികളോട് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുമെന്നും പരമേശ്വര പറഞ്ഞു. രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പലപ്പോഴും രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പുകൾ തേടാറുണ്ടെന്നും സർക്കാരിന് അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ പലതവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുപകരം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന നൽകിയതെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.