    13 Oct 2025 7:37 AM IST
    13 Oct 2025 7:37 AM IST

    ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ‘ബം​ഗ​ളൂ​രു വോ​ക്ക്’; ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണം
    ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ‘ബം​ഗ​ളൂ​രു വോ​ക്ക്’; ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ
    ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ജെ.​പി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ‘ബം​ഗ​ളൂ​രു വോ​ക്കി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​​രു: ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ജെ.​പി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘ബം​ഗ​ളൂ​രു വോ​ക്ക്’ പൊ​തു​ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ മു​നി​ര​ത്ന. മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ​ശ്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു​നീ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​കു​മാ​ർ. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച എം.​എ​ൽ.​എ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബാ​ന​റി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യി​ല്ല, എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ ത​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നും രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​ബ​ഹ​ളം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ശ്ര​മ​മെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും മു​നി​ര​ത്ന​യും ത​മ്മി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ശീ​ത​സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലാ​യി​രു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ പി​ന്നീ​ട് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​യി. ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സു​ണ്ട്.

    News Summary - Deputy Chief Minister's 'Bangalore Walk'; BJP MLA detained
