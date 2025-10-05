Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Oct 2025 9:03 AM IST
    date_range 5 Oct 2025 9:03 AM IST

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് കാ​വേ​രി ആ​ര​തി ന​ട​ത്തും -ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് കാ​വേ​രി ആ​ര​തി ന​ട​ത്തും -ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    ആ​ര​തി പ​ണ്ഡി​ത​രെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​ര​ണാ​സി​യി​ലെ ഗം​ഗ ആ​ര​തി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ കാ​വേ​രി ആ​ര​തി ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കാ​വേ​രി ആ​ര​തി ന​ട​ത്തി​യ 55 വേ​ദ പ​ണ്ഡി​ത​രെ​യും പു​രോ​ഹി​ത​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​മാ​ര പാ​ർ​ക്ക് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ കാ​വേ​രി ആ​ര​തി ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.ഭാ​വി​യി​ൽ വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ - ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ കാ​വേ​രി ആ​ര​തി ന​ട​ത്തും. ആ​ര​തി പു​രോ​ഹി​ത​ർ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കാ​വേ​രി ആ​ര​തി സ്ഥ​ല​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ മ​ണ്ഡ​പം നി​ർ​മി​ക്കും.രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​വും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി കാ​വേ​രി ആ​ര​തി​യെ മാ​റ്റാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Deputy Chief Minister says three Cauvery Aarti will be performed in a week
